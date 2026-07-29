सुपौल : निर्धारित समय में पूरी करें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां
सुपौल में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर बैठक हुई। डीएम सावन कुमार ने ध्वजारोहण कार्यक्रम की व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और नागरिक बनाम प्रशासन के बैंडमिंटन मैच के दिशा-निर्देश दिए। सभी संबंधित विभागों को समय पर तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया गया।
सुपौल, वरीय संवाददाता। आगामी 15 अगस्त 2026 के समारोह की तैयारी को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित लहटन चौधरी सभागार में डीएम सावन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान ध्वजारोहण कार्यक्रम की समय-सारणी एवं संचालन व्यवस्था, मुख्य समारोह स्थल की साफ-सफाई, रंग-रोगन एवं साज-सज्जा, सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन, परेड का पूर्वाभ्यास, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, आमंत्रण पत्र वितरण एवं प्रोटोकॉल व्यवस्था, जिले में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए सूची तैयार करना, जिले के सभी महादलित टोला की सूची एवं उनसे संलग्न पदाधिकारियों की सूची तैयार करना तथा नागरिक बनाम प्रशासन बैंडमिंटन मैच के आयोजन को लेकर दिशा-निर्देश दिये गए।
बैठक का उद्देश्य
मौके पर डीएम सावन कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का पर्व राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को तैयारियां निर्धारित समय में पूरी कर लेने का निर्देश दिया। बैठक में डीडीसी इंद्रवीर कुमार, एडीएम (आपदा प्रबंधन) मो तारिक, एडीएम -सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी विकाश कुमार, सीएस डॉ बाबू साहब झा, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सर्वेश्वर सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा विकास कुमार कर्ण तथा सभी एसडीओ व एसडीपीओ, बीडीओ-सीओ व विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य तथा जिले के गणमान्य सदस्य मौजूद रहे।
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