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स्वतंत्रता दिवस-2026 की तैयारियों में जुटा सरायकेला प्रशासन, 15 अगस्त को रहेगा ड्राई डे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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सरायकेला की जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस-2026 का स्वच्छ एवं व्यवस्थित आयोजन करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में 13 अगस्त तक सभी विभागों को तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। 14 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और 15 अगस्त को ड्राई डे घोषित किया गया है।

स्वतंत्रता दिवस-2026 की तैयारियों में जुटा सरायकेला प्रशासन, 15 अगस्त को रहेगा ड्राई डे
स्वतंत्रता दिवस-2026 की तैयारियों में जुटा सरायकेला प्रशासन, 15 अगस्त को रहेगा ड्राई डे

सरायकेला। स्वतंत्रता दिवस-2026 को गरिमामय और सुव्यवस्थित ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी विभागों को 13 अगस्त तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम, समाहरणालय परिसर और प्रमुख स्थलों पर साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। भारतीय ध्वज संहिता के अनुरूप तिरंगों की बिक्री सुनिश्चित करने तथा प्लास्टिक झंडों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। 14 अगस्त को सरायकेला नगर भवन में सांस्कृतिक संध्या आयोजित होगी, जबकि उत्कृष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।

15 अगस्त को पूरे जिले में ड्राई डे रहेगा। सभी शराब, मांस और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। मुख्य ध्वजारोहण समारोह सुबह 9:10 बजे भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में होगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी सहित सभी वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

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