गगनयान मिशन की तैयारियां जारी, साबित होगा टर्निंग प्वाइंट: ISRO चीफ सिवन

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष के सिवन ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि गगनयान मिशन की तैयारी जारी है। उन्होंने कहा कि यह मिशन ISRO के लिए एक अहम टर्निंग प्वाइंट साबित होगा। उन्होंने बताया कि भारत के चंद्र मिशन, चन्द्रयान-2 की योजना अप्रैल के मध्य में तय की गई है।

ISRO Chief K Sivan: The preparations for Gaganyaan Mission are underway. It has been a major turning point for ISRO. pic.twitter.com/Ap05lF8jcx