चेहल्लुम को लेकर तैयारियां तेज
कस्बा कुकरा में चेहल्लुम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ताजियों का निर्माण और सजावट अंतिम चरण में हैं। 9 अगस्त को ताजियां चौक पर रखी जाएंगी, 10 को दर्शन के लिए रहेंगी, और 11 को जुलूस निकाला जाएगा। अंत में ताजियों को कर्बला में सुपुर्द किया जाएगा।
कुकरा, संवाददाता। कस्बा कुकरा में चेहल्लुम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ताजियों के निर्माण के साथ साथ उनकी आकर्षक सजावट का कार्य भी अंतिम चरण में है। पूरे कस्बे में चेहल्लुम को लेकर धार्मिक उत्साह का माहौल है। आयोजकों के अनुसार 9 अगस्त को चेहल्लुम के ताजिए चौक पर रखे जाएंगे। 10 अगस्त को भी ताजिए वहीं श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखे रहेंगे। इसके बाद 11 अगस्त को ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा और शाम लगभग ताजियों को पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ कर्बला में सुपुर्द ए खाक किया जाएगा।
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