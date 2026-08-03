सावन का पहला सोमवार आज, मंदिरों में उमड़ेंगे श्रद्धालु

जौनपुर के प्रसिद्ध शिव मंदिरों की सजावट की गई है। सावन के पहले सोमवार से पहले कांवरियों और श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी प्रमुख मंदिरों में जलाभिषेक के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

जौनपुर, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार से पहले रविवार को जनपद के प्रसिद्ध शिव मंदिरों की फूल मालाओं और विद्युत झालरों से भव्य सजावट की गई। कांवरियों और श्रद्धालुओं के आगमन मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जलालपुर के त्रिलोचन महादेव, गौरीशंकर धाम सुजानगंज, साईनाथ महादेव शम्भूगंज, दियावां महादेव मछलीशहर समेत सभी बड़े शिव मंदिरों पर रविवार को शाम तक कांवरियों का जत्था पहुंच गया। अपर जिलाधिकारी अजय अम्बष्ट ने गौरीशंकर धाम सुजानगंज तथा डीपीआरओ नवीन सिंह ने त्रिलोचन महादेव जलालपुर मंदिर पर पहुंच कर साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

तैयारी की प्रक्रिया हिसं जलालपुर के अनुसार क्षेत्र के प्राचीन त्रिलोचन महादेव मंदिर पर रविवार को सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक करने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मंदिर परिसर से लेकर मेला परिसर एवं मंदिर पर आने वाले दोनों रास्तों की साफ-सफाई करा दी गई है। सफाई कार्य का डीपीआरओ नवीन सिंह ने निरीक्षण किया और सचिव को निर्देश दिया। मंदिर को विद्युत झालरों से सजाया गया है। संध्या भजन का आयोजन किया गया है। मार्कण्डेय महादेव से जल लेकर आए कांवरिए मंदिर परिसर में बने विभिन्न समाज के धर्मशालाओं, विद्यालय परिसर, तालाब के किनारे सीढ़ियों पर विश्राम कर रहे थे। ये सोमवार को भोर में जलाभिषेक करेंगे। जय बाबा काशी विश्वनाथ धाम कावरिया संघ सुदनीपुर मडियाहूं के सैकड़ों कावरियां काशी विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक कर त्रिलोचन महादेव मंदिर पर सुबह जलाभिषेक किए। ये कांवरिए सोमवार को अपने अपने गांव के शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। प्रधान सुरेश विश्वकर्मा ने बताया कि उनके संघ के कांवरिए बीस साल से पहले सोमवार से एक दिन पहले जलालभिषेक करते चले आ रहे हैं।

सुरक्षा व्यवस्था हिसं सुजानगंज के अनुसार श्री गौरीशंकर मंदिर सुजानगंज में सावन के पहले सोमवार के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसके लिए रविवार को दिन भर अधिकारी कर्मचारी परेशान दिखे। दर्जनों की संख्या में सफाईकर्मी लगे रहे। बीडीओ हरिओम गुप्ता स्वयं निरीक्षण में लगे रहे। परिसर में जो भी हैंडपंप खराब थे उनको सही करा दिया गया है। भारी वाहन मंदिर के रास्ते नहीं जा सकेंगे। सचिव सुधीर तिवारी ने बताया कि लगभग दो दर्जन सी सी टी वी कैमरे मंदिर परिसर में लगाए गए हैं। थानाध्यक्ष अमित पाण्डेय ने बताया कि आधा दर्जन से अधिक थाने की पुलिस मौजूद रहेगी।

जलाभिषेक की तैयारियाँ हिसं नौपेड़वा के अनुसार ऐतिहासिक सारनाथ (साईनाथ) महादेव मंदिर शम्भुगंज पर सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मंदिर सरंक्षिका पुजारिन माला शुक्ला ने बताया कि मन्दिर से लेकर परिसर तक रविवार को साफ सफाई की गई। मंदिर को झालरों से खूबसूरत ठंग से सजाया गया है।

धर्मापुर बाजार की तैयारियाँ हिसं गौराबादशाहपुर के अनुसार धर्मापुर बाजार स्थित ऐतिहासिक शिवमंदिर पर सावन मास के पहले सोमवार को होने वाले जलाभिषेक की तैयारी पूरी कर ली गई है। मंदिर की साफ सफाई के साथ ही सभी व्यवस्था कर ली गई हैं। एसओ गंगासागर मिश्र ने बताया की पहले सोमवार को मंदिर पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो सके।