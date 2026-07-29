श्रावणी मेले का उद्घाटन आज: कांवरिया पथ में मजिस्ट्रेट व पुलिस बल तैनात

लीड... श्रावणी मेला की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है। हरिगिरिधाम श्रावणी मेला 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा।

गढ़पुरा, एक संवाददाता। श्रावणी मेला की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है। हरिगिरिधाम श्रावणी मेला 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार की सुबह ग्यारह बजे से 29 दिनों तक चलने वाले मेले का विधिवत उद्घाटन सांसद सह केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे।

उद्घाटन की तैयारी डीएम ने सिमरिया घाट व झमटिया घाटों से बाबा हरिगिरिधाम जानेवाले रूटों का भ्रमण कर जायजा लेने का निर्देश एसडीओ को दिया। साथ ही, श्रद्धालुओं के स्नान व जल भरने में सुविधा के लिए घाट को भी बेहतर बनवाने को कहा गया। एसपी को सिमरिया घाट व झमटिया घाट से बाबा हरिगिरिधाम तक रूट में ट्रैफिक के लिए पुलिस बलों को तैनात करने का अनुरोध किया गया है। बताया गया कि कांवरिया पथ में मजिस्ट्रेट व पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। मंदिर परिसर के आसपास 20 सीसीटीवी लगाया जाएगा। जिले की सभी छह नगर निकाय व पीएचईडी के अधिकारियों को पानी टैंकर, चलंत शौचालय आदि की सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

सुरक्षा और सुविधाएं बिजली कार्यपालक अभियंता को अस्थायी बिजली कनेक्शन देने को कहा गया। सिविल सर्जन को दोनों घाटों के अलावा मंदिर परिसर में चिकित्सा शिविर लगाने को कहा गया है। इसके अलावा विभिन्न चौक पर भी शिविर लगाया जाएगा। मेला में फूड निरीक्षक को प्रतिनियुक्त कर खाद्य सामग्रियों की जांच सुनिश्चित करने का फरमान मिला है।

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था बाबा हरिगिरि धाम से लेकर सिमरिया धाम तक खासकर सावन के प्रत्येक रविवार की रात कांवरिया पथ में सुरक्षा के व्यापक चाक-चौबंद व्यवस्था रहेगी। इसके लिए कांवरिया पथ में पड़ने वाले संबंधित थानों की पुलिस के अलावा अतिरिक्त पेट्रोलिंग पुलिस की तैनाती होगी। इसकी लेकर जगह-जगह चौकीदार को भी लगाया गया है। धाम परिसर में दंडाधिकारी ,पुलिस अधिकारी के साथ सशस्त्र बल की तैनाती गई है जो तीन शिफ्ट में काम करेंगे। चारों तरफ बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम व खैरा-पाया केंद्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया।