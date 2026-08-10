सातूं-आठूं पर्व को लेकर कुमाऊं समाज में उत्साह
कुमाऊं की लोक परंपरा और धार्मिक आस्था से जुड़े गौरा-महेश्वर पर्व की तैयारियां रुड़की में शुरू हो गई हैं। यह पर्व बीरूड़ पंचमी से शुरू होता है, जिसमें महिलाएं व्रत रखकर पूजा करती हैं। बाद में पारंपरिक लोकगीत और नृत्य का आयोजन होता है। माता गौरा की विशेष पूजा 19 और 20 अगस्त को होगी।
कुमाऊं की लोक परंपरा और धार्मिक आस्था से जुड़े गौरा-महेश्वर यानी सातूं-आठूं पर्व को लेकर रुड़की में तैयारियां शुरू हो गई हैं। अशोक नगर (ढंडेरा) स्थित कुमाऊं संस्कृति विकास मंडल समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बानी ने बताया कि पर्व की शुरुआत बीरूड़ पंचमी से होती है। परंपरा के अनुसार विभिन्न अनाज और दालों को भिगोकर बीरूड़ तैयार किए जाते हैं। महिलाएं दो दिन व्रत रखकर पूजा-अर्चना करती हैं। इसके बाद पारंपरिक लोकगीत और नृत्य का आयोजन होता है। उन्होंने बताया कि पर्व के दौरान महिला और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में सजकर झोड़ा, चाचरी सहित अन्य लोक विधाओं के माध्यम से खेल करते हैं।
इन लोकगीतों और नृत्यों में भगवान शिव और माता गौरा के विवाह व कुमाऊं की लोक परंपराओं को दर्शाया जाता है। पर्व के अंतिम चरण में 19 और 20 अगस्त को माता गौरा की विशेष पूजा-अर्चना कर उन्हें विदाई दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में लोक परंपराओं को जीवित रखना जरूरी है, ताकि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़ी रहे। उन्होंने कुमाऊं समाज के लोगों से पर्व में शामिल होने और परंपराओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
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