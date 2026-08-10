Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सातूं-आठूं पर्व को लेकर कुमाऊं समाज में उत्साह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

कुमाऊं की लोक परंपरा और धार्मिक आस्था से जुड़े गौरा-महेश्वर पर्व की तैयारियां रुड़की में शुरू हो गई हैं। यह पर्व बीरूड़ पंचमी से शुरू होता है, जिसमें महिलाएं व्रत रखकर पूजा करती हैं। बाद में पारंपरिक लोकगीत और नृत्य का आयोजन होता है। माता गौरा की विशेष पूजा 19 और 20 अगस्त को होगी।

सातूं-आठूं पर्व को लेकर कुमाऊं समाज में उत्साह
सातूं-आठूं पर्व को लेकर कुमाऊं समाज में उत्साह

कुमाऊं की लोक परंपरा और धार्मिक आस्था से जुड़े गौरा-महेश्वर यानी सातूं-आठूं पर्व को लेकर रुड़की में तैयारियां शुरू हो गई हैं। अशोक नगर (ढंडेरा) स्थित कुमाऊं संस्कृति विकास मंडल समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बानी ने बताया कि पर्व की शुरुआत बीरूड़ पंचमी से होती है। परंपरा के अनुसार विभिन्न अनाज और दालों को भिगोकर बीरूड़ तैयार किए जाते हैं। महिलाएं दो दिन व्रत रखकर पूजा-अर्चना करती हैं। इसके बाद पारंपरिक लोकगीत और नृत्य का आयोजन होता है। उन्होंने बताया कि पर्व के दौरान महिला और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में सजकर झोड़ा, चाचरी सहित अन्य लोक विधाओं के माध्यम से खेल करते हैं।

इन लोकगीतों और नृत्यों में भगवान शिव और माता गौरा के विवाह व कुमाऊं की लोक परंपराओं को दर्शाया जाता है। पर्व के अंतिम चरण में 19 और 20 अगस्त को माता गौरा की विशेष पूजा-अर्चना कर उन्हें विदाई दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में लोक परंपराओं को जीवित रखना जरूरी है, ताकि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़ी रहे। उन्होंने कुमाऊं समाज के लोगों से पर्व में शामिल होने और परंपराओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kumaon Roorki Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।