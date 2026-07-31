सावन में शिवमयी हो गया यूपी का हरिद्वार (ब्रजघाट)

हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। सावन मास में लगभग 5 लाख शिवभक्त कांवड़ उठाएंगे। दिल्ली-लखनऊ और मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर यातायात डायवर्जन होगा। इस बार चार सोमवार पड़ेंगे, जिसमें अंतिम सोमवार पर भीड़ बढ़ने की संभावना है।

यूपी के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी शुरू होने लगी है। करीब 5 लाख शिवभक्त सावन मास में ब्रजघाट तीर्थनगरी से कांवड़ उठाते हैं। जिसको लेकर दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रुट डायवर्जन किया जाता है, जबकि हरिद्वार से आने वालों के लिए मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर भी रुट डायवर्जन होता है। बहरहाल इस बार चार सोमवार है। अंतिम सोमवार को भारी भीड़ उमड़ने की संभावनाएं है। चार सोमवार का होगा सावन--

सावन के रविवार इस बार सावन महीने का पहला सोमवार 3 अगस्त को हैं जबकि अंतिम सोमवार 24 अगस्त में हैं। सावन मास में चार सोमवार है। अंतिम सोमवार 24 अगस्त होने के कारण भीड़ होने की संभावनाएं है।

वन वे हाईवे सावन के महीने में शिवरात्रि के मद्देनजर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गढ़ से ब्रजघाट के बीच वन वे किया जाएगा। अगर ज्यादा भीड कांवड़ियों की चलती है तो हापुड़ तक भी कर दिया जाएगा। शिवरात्रि के मद्देनजर 30 जुलाई से 12 दिन के लिए दिल्ली से लखनऊ जाने वाले वाहनों का डायवर्जन छिजारसी और मुरादाबाद से करा जाएगा।

डेविड रोड में बदलाव इस बार गढ़ की साइड रहेगी बंद, वन वे होगा हाईवे--

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डाक कांवड़ के लिए गढ़ की तरफ वाली हाईवे 9 की लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जिसके चलते केवल दूसरी साइड वाली रोड पर ही वन वे वाहनों का आवागमन होगा। चार सोमवार को जलाभिषेक के लिए यह करेंगे।

डायवर्जन की व्यवस्था प्रत्येक शनिवार-रविवार तथा शिवरात्रि पर डायवर्जन--

सोमवार पर जलाभिषेक के लिए ब्रजघाट विभिन्न जिलों से श्रद्धालु आते हैं। जिसके चलते शनिवार, रविवार को भारी वाहन बंद रहेंगे जबकि शिवरात्रि पर 13 दिन के लिए रुट डायवर्जन होगा।

भारी वाहनों के लिए मार्ग गंगा पुल से नहीं गुजरेंगे भारी वाहन--

सावन के सोमवार के अलावा शिवरात्रि के मद्देनजर भारी वाहन हापुड़ से मेरठ-बिजनौर तथा बुलंदशहर की तरफ को निकाले जाएंगे।

डायवर्जन की शुरुआत आज से होगा डायवर्जन---

एएसपी ने बताया कि 30 जुलाई से शिवरात्रि के मद्देनजर 13 दिन के लिए दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रुट डायवर्जन किया जाएगा। एएसपी ने बताया कि गाजियाबाद और छिजारसी टोल से दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ जाने वाले वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा। भारी वाहन मेरठ बिजनौर तथा बुलंदशहर की तरफ को होकर निकलेंगे। जबकि मुरादाबाद से इसी तरह दोनों रुटों को भारी वाहनों को भेजा जाएगा।

पहला सोमवार---3 अगस्त

दूसरा सोमवार ---10 अगस्त

तीसरा सोमवार---17 अगस्त

चौथा सोमवार---24 अगस्त