सदाफलदेव जी महाराज की 139वीं जयंती पर 5101 कुंडीय महायज्ञ की तैयारी शुरू
बिक्रमगंज में अनंत श्री सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज की 139वीं जयंती के अवसर पर दो दिवसीय विहंगम योग समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह समारोह 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को आयोजित होगा, जिसमें 5101 कुंडीय विश्वशांति वैदिक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। देशभर से श्रद्धालुओं की भागीदारी की उम्मीद है।
बिक्रमगंज, निज संवाददाता। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज की 139वीं जयंती के अवसर पर बिक्रमगंज में आयोजित होने वाले दो दिवसीय विहंगम योग समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अनुमंडल कोर्ट के समीप करियवा बाल धारूपुर में होने वाले इस आयोजन का शुभारंभ विधिवत पूजा-अर्चना और अ अंकित श्वेत ध्वजारोहण के साथ किया गया। बिहार संरक्षक रामचंद्र तिवारी और कार्यक्रम संयोजक सियाराम सिंह ने बताया कि 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को आयोजित समारोह में 5101 कुंडीय विश्वशांति वैदिक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।
समारोह के दौरान पूज्य संत प्रवर विज्ञानदेव जी महाराज की दिव्यवाणी के रूप में जय स्वर्वेद कथा तथा सद्गुरु आचार्य अनंत स्वतंत्र देव जी महाराज के अमृत प्रवचनों का लाभ श्रद्धालुओं को मिलेगा। कार्यक्रम में स्वर्वेद के सिद्धांतों और सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज के जीवन-दर्शन पर विशेष चर्चा भी की जाएगी।
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