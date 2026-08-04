तीरंदाजी की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ मंथन
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सोनभद्र। संत जेवियर्स स्कूल में सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की तैयारियों के मद्देनजर मंथन किया गया। बैठक में मण्डलीय सचिव राजवन ने कहा कि बाहर से आने वाले प्रतिभागियों की आवासीय व्यवस्था विमला इंटर कालेज, राजा शारदा महेश इंटर कालेज, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कालेज, आदर्श इंटर कालेज, गुरूनानक बालिका इंटर कालेज और एमवीएम उमा विद्यालय में की जायेगी। हर विद्यालय पर तीन सदस्यीय टीम उनकी व्यवस्था देखेगी। विद्यालय की आवासीय व्यवस्था से संबंधित सभी सामग्रियों को विद्यालय अपने क्रीड़ा फण्ड से उठायेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह ने बताया कि आवासीय व्यवस्था के लिए जिन विद्यालयों को चयनित किया गया है, वहाँ की साफ-सफाई की व्यवस्था के लिए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका को पत्र लिखा जायेगा।
एक दिन की प्रतियोगिता संत जेवियर्स उमा विद्यालय में तथा दो दिन की प्रतियोगिता विशिष्ट स्टेडियम तियरा में सम्पन्न करायी जायेगी। इस मौके पर प्रधानाचार्य फादर आनन्द कुमार जान, प्रधानाचार्या निशा सिंह, प्रधानाचार्य संतोष मौर्य, प्रधानाचार्य उमाकांत शुक्ल, जनपदीय तीरंदाजी संघ के सचिव बलराम कृष्ण यादव, जिला क्रीड़ा अधिकारी शमीम खान, तीरंदाजी कोच विश्वास शर्मा, खण्ड शिक्षा अधिकारी राबर्ट्सगंज महेन्द्र यादव, जिला क्रीडा सचिव सुनील राव आदि मौजूद रहे।
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