तीरंदाजी की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ मंथन

सोनभद्र। संत जेवियर्स स्कूल में सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की तैयारियों के मद्देनजर मंथन किया गया। बैठक में मण्डलीय सचिव राजवन ने कहा कि बाहर से आने वाले प्रतिभागियों की आवासीय व्यवस्था विमला इंटर कालेज, राजा शारदा महेश इंटर कालेज, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कालेज, आदर्श इंटर कालेज, गुरूनानक बालिका इंटर कालेज और एमवीएम उमा विद्यालय में की जायेगी। हर विद्यालय पर तीन सदस्यीय टीम उनकी व्यवस्था देखेगी। विद्यालय की आवासीय व्यवस्था से संबंधित सभी सामग्रियों को विद्यालय अपने क्रीड़ा फण्ड से उठायेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह ने बताया कि आवासीय व्यवस्था के लिए जिन विद्यालयों को चयनित किया गया है, वहाँ की साफ-सफाई की व्यवस्था के लिए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका को पत्र लिखा जायेगा।