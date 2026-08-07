सहरसा: 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान

सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सहरसा, नगर संवाददाता। जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में आगामी हर घर तिरंगा अभियान– 2026 के सफल एवं गरिमापूर्ण आयोजन को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक संचालित होने वाले अभियान की तैयारियों एवं विभिन्न विभागों की कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता एवं वितरण, प्रत्येक प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर ध्वजारोहण, प्रभात फेरी, तिरंगा यात्रा, जन-जागरूकता कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों एवं नगर निकायों में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जीविका समूहों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, शिक्षा विभाग, पंचायत राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रत्येक नागरिक को भारतीय ध्वज संहिता के अनुरूप अपने घर एवं प्रतिष्ठान पर सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाए। बैठक में सभी प्रखंडों को राष्ट्रीय ध्वज के वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, नियमित अनुश्रवण एवं दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अभियान से जुड़े सभी पदाधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध निर्वहन सुनिश्चित करते हुए अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने का आह्वान किया। बैठक में अपर समाहर्ता,उप विकास आयुक्त ,नगर आयुक्त, कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सहित अन्य थे।