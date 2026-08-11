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30 अगस्त तक जनगणना हस्तपुस्तिका तैयार करने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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जनगणना 2027 की तैयारी को लेकर प्रखंड स्तरीय समन्वय बैठक कार्य में लापरवाही बरतने पर

30 अगस्त तक जनगणना हस्तपुस्तिका तैयार करने के निर्देश

कहलगांव, निज प्रतिनिधि। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर सोमवार को कहलगांव प्रखंड में प्रखंड स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी सह चार्ज अधिकारी (ग्रामीण) राजीव रंजन ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में जिला जनगणना हस्तपुस्तिका तैयार करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके लिए अंतिम समयसीमा 30 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। सभी नियुक्त फील्ड अधिकारियों को तय समय के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। चार्ज अधिकारी ने कहा कि जनगणना 2027 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने पर जोर दिया।बैठक में बताया गया कि बिनती कुमारी और अलकमा राशिद को मास्टर प्रशिक्षक तथा संजीव कुमार को आईटी सहायक नियुक्त किया गया है। तकनीकी विशेषज्ञ अधिकारियों को आवश्यक सहयोग और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर पंचायत राज पदाधिकारी अमित राज, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निहकत आरा, कृषि पदाधिकारी स्वर्णलता, कल्याण पदाधिकारी सुनील कुमार, सहकारिता पदाधिकारी अंगराज कुमार सहित विकास मित्र और स्वच्छता पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

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