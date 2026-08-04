राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों का निबटारा सुनिश्चित करें- पीडीजे
12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए अधिवक्ताओं की बैठक हुई। प्रधान जिला न्यायाधीश राजकमल मिश्रा ने न्यायाधिकारियों से लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और नोटिस भेजने पर चर्चा की। सभी को अदालत की सफलता के लिए सामंजस्यपूर्ण प्रयास करने का निर्देश दिया गया।
लोहरदगा, संवाददाता।बारह सितम्बर को आयोजित होने वाले वर्ष के तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित पीडीजे कार्यालय कक्ष में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा राजकमल मिश्रा ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों, अधिक से अधिक लंबित मामलों के निष्पादन, पक्षकारों को नोटिस भेजने तथा आपसी सहमति से मामलों के त्वरित निपटारे पर विस्तार से चर्चा की गई। पीडीजे ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समन्वित एवं प्रभावी प्रयास करने का निर्देश दिया।बैठक
में प्रधान न्यायधीश कुटुंब न्यायालय प्रेमलता त्रिपाठी, एडीजे प्रथम स्वयंभू, एडीजे द्वितीय नीरजा असरी, सीजेएम केके मिश्रा, डालसा सचिव मनोरंजन कुमार, रोहित कुमार सिविल जज सीनियर डिवीजन, रजिस्टार व्यवहार न्यायालय अमित कुमार, जया स्मिता कुजूर सिविल जज जूनियर डिवीजन सह पीएमजेजेबी उपस्थित थे।
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