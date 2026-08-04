Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों का निबटारा सुनिश्चित करें- पीडीजे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
Follow us on Google News
share

12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए अधिवक्ताओं की बैठक हुई। प्रधान जिला न्यायाधीश राजकमल मिश्रा ने न्यायाधिकारियों से लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और नोटिस भेजने पर चर्चा की। सभी को अदालत की सफलता के लिए सामंजस्यपूर्ण प्रयास करने का निर्देश दिया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों का निबटारा सुनिश्चित करें- पीडीजे

लोहरदगा, संवाददाता।बारह सितम्बर को आयोजित होने वाले वर्ष के तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित पीडीजे कार्यालय कक्ष में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा राजकमल मिश्रा ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों, अधिक से अधिक लंबित मामलों के निष्पादन, पक्षकारों को नोटिस भेजने तथा आपसी सहमति से मामलों के त्वरित निपटारे पर विस्तार से चर्चा की गई। पीडीजे ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समन्वित एवं प्रभावी प्रयास करने का निर्देश दिया।बैठक

में प्रधान न्यायधीश कुटुंब न्यायालय प्रेमलता त्रिपाठी, एडीजे प्रथम स्वयंभू, एडीजे द्वितीय नीरजा असरी, सीजेएम केके मिश्रा, डालसा सचिव मनोरंजन कुमार, रोहित कुमार सिविल जज सीनियर डिवीजन, रजिस्टार व्यवहार न्यायालय अमित कुमार, जया स्मिता कुजूर सिविल जज जूनियर डिवीजन सह पीएमजेजेबी उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।