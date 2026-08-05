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तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी में जुटा प्राधिकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। यह अदालत 12 सितंबर को लगेगी, और सचिव ने पैनल अधिवक्ताओं से गरीबों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग को प्रेरित किया।

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी में जुटा प्राधिकार

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी में जुटा प्राधिकार वकीलों के साथ सचिव ने की बैठक, पक्षकारों को प्रेरित करने की अपील फोटो : लोक अदालत : राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर कोर्ट परिसर में बुधवार को अधिवक्ताओं के साथ बैठक करते जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव न्यायाधीश राजेश कुमार गौरव व अन्य। बिहारशरीफ, विधि संवाददाता।

बैठक की जानकारी

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव ने पैनल अधिवक्ताओं के साथ विधिक सेवा सदन में बुधवार को बैठक की। सचिव श्री गौरव ने कहा कि 12 सितंबर को वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसके लिए पीएलवी को सुलहनीय वादों में नोटिस बनाने के लिए संबंधित न्यायालय में लगाया गया है। ताकी सभी पक्षकारों को सुलहनीय वादों में नोटिस भेजा जा सके और अधिक से अधिक वादों का निपटारा हो।

पैनल अधिवक्ताओं से अपील

उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं से भी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सहयोग और लोगों को जागृत करने को कहा। इसमें उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं से गरीब एवं लाचार बंदियों को उसके मुकदमे में दी जा रही निशुल्क विधिक सहायता की समीक्षा की। बैठक में पीएलवी मुस्तरी जवी, रवि प्रकाश, शशिभूषण पांडेय, कुणाल कुमार, अजीत कुमार, अजीत कुमार सिंह, नीतू कुमारी व अन्य शामिल थीं। (बिहारशरीफ से प्रमोद कुमार)

प्रश्नोत्तर

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कब लगेगी?
तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को लगेगी।
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