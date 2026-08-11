एनक्यूएएस मूल्यांकन से पहले होगा कर्मियों का प्रशिक्षण
भागलपुर के मोहद्दीनगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एनक्यूएएस मूल्यांकन की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 13 अगस्त को बीएलएस-एएलएस प्रशिक्षण आयोजित करने की जानकारी दी है, जो मॉडल अस्पताल भागलपुर के सभागार में सुबह 10:30 बजे होगा। यह प्रशिक्षण एसडीआरएफ की टीम द्वारा दिया जाएगा।
भागलपुर। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहद्दीनगर के एनक्यूएएस मूल्यांकन की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 13 अगस्त को बीएलएस-एएलएस प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति ने पत्र जारी कर बताया है कि प्रशिक्षण सुबह 10:30 बजे से मॉडल अस्पताल भागलपुर के तृतीय तल स्थित सभागार में होगा। प्रशिक्षण एसडीआरएफ की टीम द्वारा दिया जाएगा।
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