खेल महाकुंभ-2026 की तैयारियां तेज, अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश
रुद्रपुर में एक सितंबर से शुरू होने वाले खेल महाकुंभ-2026 की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी ने खेल मैदानों का चयन, चिकित्सा सुविधाएं और प्रचार-प्रसार की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। अंडर-14, अंडर-19 और दिव्यांग वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
रुद्रपुर, संवाददाता। एक सितंबर से आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ-2026 की तैयारियों को लेकर बुधवार को विकास भवन में परियोजना निदेशक डीआरडीए हिमांशु जोशी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने न्याय पंचायत, विधानसभा और संसदीय क्षेत्र स्तर की खेल committees के साथ बैठक कर खेल मैदान चिन्हित करने, तिथिवार रोस्टर तैयार करने और सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में सुझाव
स्वास्थ्य विभाग को प्रत्येक प्रतियोगिता स्थल पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। पीडी हिमांशु जोशी ने प्रतियोगिताओं का पारदर्शी व निष्पक्ष आयोजन, पर्याप्त तकनीकी स्टाफ और निर्णायकों की तैनाती और अधिक से अधिक खिलाड़ियों के पंजीकरण पर जोर दिया।
प्रतियोगिताओं का विवरण
उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों को प्रार्थना सभाओं, पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। जिला युवा कल्याण अधिकारी बीएस रावत ने बताया कि खेल महाकुंभ में अंडर-14, अंडर-19 और दिव्यांग वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। विभिन्न स्तरों पर कबड्डी, एथलेटिक्स, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन सहित कई खेल शामिल होंगे। विजेताओं को पदक, प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। बैठक में एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेंद्र मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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