कांवड़ शिविरों को दिया जा रहा अंतिम रूप

फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। स्मार्ट सिटी में शिव भक्त कांवड़ियों के ठहराव के लिए शिविरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन शिविरों में कांवड़ियों के ठहरने की पूरी व्यवस्था होगी। यहां पर उन्हें भोजन के अलावा चिकित्सा और स्नान की भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बारिश को ध्यान को देखते हुए आगरा नहर किनारे बनने वाले सड़कों वाटर प्रूफ बनाया जा रहा है। इन शिविरों में बारिश का कोई प्रभाव नहीं होगा। बता दें कि 11 अगस्त को भगवान शिव का जलाभिषेक होगा। स्मार्ट सिटी से होकर गुजरने वाले एवं जिले के कांवड़ियों ने हरिद्वार एवं गंगोत्री से जल भरकर अपने घर की ओर से तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके लिए जिले में आगरा नहर सड़क किनारे शिविर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। आगरा नहर किनोर सात जगहों शिविर बनाए जा रहे हैं। पल्ला, सेक्टर-28-29, खेड़ी पुल, बीपीटीपी, बड़ौली सहित अन्य पुलों पर शिविर स्थापित किए जाएंगे। खेड़ीपुल के समीप बनने वाला शिविर पूरी तरह वाटर प्रूफ होगा। इसके अलावा सड़कों पर जगह-जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। ताकि कांवड़ियों के गुजरने के दौरान वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहे। इसके अलावा कट्टों में मिट्टी भरकर कांवड़ियों के अलग से रास्ता बनाया गया है। बता दें कि सात अगस्त से जिले के कांवड़ियों आने का सिलसिला जारी होगा。