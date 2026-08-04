कांवड़ शिविरों को दिया जा रहा अंतिम रूप
फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी में कांवड़ियों के ठहराव के लिए शिविरों की व्यवस्था जारी है। शिविरों में भोजन, चिकित्सा और स्नान की सुविधाएं मिलेंगी। बारिश से बचने के लिए सड़कों को वाटर प्रूफ बनाया जा रहा है। कांवड़िए हरिद्वार और गंगोत्री से जल भरकर आ रहे हैं।
फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। स्मार्ट सिटी में शिव भक्त कांवड़ियों के ठहराव के लिए शिविरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन शिविरों में कांवड़ियों के ठहरने की पूरी व्यवस्था होगी। यहां पर उन्हें भोजन के अलावा चिकित्सा और स्नान की भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बारिश को ध्यान को देखते हुए आगरा नहर किनारे बनने वाले सड़कों वाटर प्रूफ बनाया जा रहा है। इन शिविरों में बारिश का कोई प्रभाव नहीं होगा। बता दें कि 11 अगस्त को भगवान शिव का जलाभिषेक होगा। स्मार्ट सिटी से होकर गुजरने वाले एवं जिले के कांवड़ियों ने हरिद्वार एवं गंगोत्री से जल भरकर अपने घर की ओर से तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके लिए जिले में आगरा नहर सड़क किनारे शिविर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। आगरा नहर किनोर सात जगहों शिविर बनाए जा रहे हैं। पल्ला, सेक्टर-28-29, खेड़ी पुल, बीपीटीपी, बड़ौली सहित अन्य पुलों पर शिविर स्थापित किए जाएंगे। खेड़ीपुल के समीप बनने वाला शिविर पूरी तरह वाटर प्रूफ होगा। इसके अलावा सड़कों पर जगह-जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। ताकि कांवड़ियों के गुजरने के दौरान वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहे। इसके अलावा कट्टों में मिट्टी भरकर कांवड़ियों के अलग से रास्ता बनाया गया है। बता दें कि सात अगस्त से जिले के कांवड़ियों आने का सिलसिला जारी होगा。
कांवड़ लेने की तैयारी
ढोल और ताशों के साथ लेते हैं निकलते हैं कांवड़ लेने
पैदल के अलावा लोग डाक कांवड़ लेने के लिए भी जाते हैं। डाक कांवड़ लाने वाले लोग अपने हरिद्वार की ओर से रवाना होने लगे हैं। वह अपने परिजनों से ढोल और ताशों के बीच रवाना होते हैं। इसके अलावा कांवड़ लाने वाले दल ट्रक पर डीजे लगाकर उसके शोर के साथ हरिद्वार जाते देखे जा सकते हैं। ट्रकों में खाने-पीने का पूरा सामान होता है। इसके अलावा थकने पर इसमें विश्राम की भी व्यवस्था होती है।
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