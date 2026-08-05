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विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों पर की चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर चान्हो में बैठक आयोजित की गई। मुखिया महादेव भगत की अध्यक्षता में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने आयोजन की भव्यता और अनुशासन पर जोर दिया और युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का आह्वान किया।

विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों पर की चर्चा

चान्हो, प्रतिनिधि। आगामी 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर बुधवार को शहीद वीर बुधू भगत इंटर कॉलेज परिसर में मुखिया महादेव भगत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन को भव्य, अनुशासित और सफल बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के साथ स्वागत व्यवस्था, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, जनजागरुकता अभियान तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वक्ताओं ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, इतिहास और अधिकारों के संरक्षण का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने और समाज में एकता को मजबूत करने पर जोर दिया।

बैठक में सभी ग्रामीणों और समाज के लोगों से 9 अगस्त के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की गई। मौके पर सुमन उरांव, शनि उरांव, गुलाब टाना भगत, सुरेश उरांव, विकास उरांव, एतवा उरांव, बिरसा उरांव, राजू उरांव, मंगलदेव उरांव, विजय भगत, बलकराम प्रधान, बिरसा प्रधान सहित कई लोग मौजूद थे।

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