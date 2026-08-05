स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तय की गई रूपरेखा

मेदिनीनगर, संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने को लेकर मंगलवार को पलामू समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक कर रूपरेखा तय की गई। बैठक में समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव का पर्व है और इसके आयोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। बैठक में तय किया गया कि जिले का मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को सुबह 9:05 बजे मेदिनीनगर स्थित पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित होगा।

मुख्य समारोह के बाद प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, जिला समाहरणालय, नगर निगम, सदर अनुमंडल कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय, रेड क्रॉस सोसाइटी सहित जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होंगे। परेड में अर्धसैनिक बलों की विभिन्न टुकड़ियां भाग लेंगी तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टुकड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। उपायुक्त ने सहायक नगर आयुक्त को पुलिस लाइन स्टेडियम में दर्शकों की बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, सड़कों पर बैरिकेडिंग, यातायात प्रबंधन तथा मेडिकल टीम की तैनाती सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पुलिस लाइन स्टेडियम एवं शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर स्थापित प्रतिमाओं और मूर्तियों की साफ-सफाई कराने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त को पूरे जिले में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 14 अगस्त को मेदिनीनगर के टाउन हॉल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी, उप विकास आयुक्त सादात अनवर, सदर एसडीएम, सहायक समाहर्ता तथा विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।