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हर प्रखंड में बनेंगे 4000 तिरंगे, ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की तैयारी तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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- जीविका दीदियों ने संभाला तिरंगा निर्माण का जिम्मा, सिलाई केंद्रों से लेकर दुकानों तक दिन-रात चल रहा काम

हर प्रखंड में बनेंगे 4000 तिरंगे, ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की तैयारी तेज

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले ‘हर घर तिरंगा अभियान 2026’ को सफल बनाने के लिए लखीसराय जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले में इस बार हर घर तक तिरंगा पहुंचाने की कवायद के तहत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में तिरंगे की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जीविका से जुड़ी महिलाओं को दी गई है। अभियान के तहत प्रत्येक प्रखंड में 4000 राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हिसाब से जिले के सभी प्रखंडों के लिए हजारों की संख्या में तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका लखीसराय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, भारत सरकार द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए 4000 राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कराया जाना है। इसी निर्देश के बाद जीविका समूहों से जुड़ी महिलाएं तिरंगा बनाने के काम में जुट गई हैं। सिलाई मशीन केंद्रों, विभिन्न स्टॉलों और दुकानों पर इन दिनों दूसरे कार्यों के बजाय मुख्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

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निर्धारित समय के भीतर अधिक से अधिक तिरंगा तैयार करने में जुटे:

जीविका डीपीएम कुमारी अनिता ने बताया कि अभियान को लेकर जीविका दीदियों में खासा उत्साह है। महिलाएं निर्धारित समय के भीतर अधिक से अधिक तिरंगा तैयार करने में जुटी हैं। इससे एक ओर जहां अभियान के लिए आवश्यक राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध होंगे, वहीं दूसरी ओर जीविका से जुड़ी महिलाओं को काम भी मिल रहा है। तैयार किए जा रहे तिरंगों की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का भी ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन की योजना के अनुसार सभी प्रखंडों के लिए तैयार किए जा रहे राष्ट्रीय ध्वज की आपूर्ति संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को की जाएगी। इसके बाद स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच तिरंगे का वितरण कराया जाएगा। 12 अगस्त से तिरंगा वितरण शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए संबंधित प्रखंडों में आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं।

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स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी प्रखंडों में तैयार होगा तिरंगा:

प्रशासन का जोर इस बात पर है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी प्रखंडों में पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध हो जाएं, ताकि अभियान के दौरान किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। इसके लिए प्रशासन और जीविका के बीच समन्वय स्थापित कर निर्माण से लेकर आपूर्ति और वितरण तक की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक घरों में तिरंगा फहराकर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना से जोड़ना है। जीविका की महिलाएं इस अभियान में सिर्फ तिरंगा तैयार करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले जिले में तिरंगा निर्माण की तेज होती रफ्तार से अभियान को लेकर उत्साह का माहौल बनने लगा है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हर घर तिरंगा अभियान कब आयोजित होगा?
हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होगा।
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