किस्को में चेहल्लुम मेला आज, दो मंत्री होंगे शामिल
लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड में मोहर्रम के चेहल्लुम के अवसर पर होने वाली प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन मुख्य अतिथि रहेंगे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और कोई भी अव्यवस्था नहीं होने देने का आश्वासन दिया है।
लोहरदगा, संवाददाता।लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड अंर्तगत परसाटांड़ होंदगा में पांच अगस्त को मोहर्रम के चेहल्लुम के अवसर पर आयोजित होने वाले चेहल्लुम-सह-अस्त्र-शस्त्र चालन प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।मंगलवार को शाम करीब चार बजे लोहरदगा एसडीपीओ दिवाकर कुमार, पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर आजाद एवं किस्को थाना प्रभारी मानस कुमार साधु ने मेला स्थल पहुंचकर सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित आयोजन को लेकर दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीपीओ दिवाकर कुमार ने कहा कि चेहल्लुम मेले को शांतिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। मेले में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हुड़दंग, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या अफवाह फैलाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष रौनक इकबाल अंसारी, महासचिव हफीजुल अंसारी, सचिव साकिर हुसैन अंसारी, कोषाध्यक्ष तफ्फुजुल एकराम, संयोजक कुद्दूस अंसारी, संगठन मंत्री नेजाम अंसारी, हातिम अंसारी एवं इदरीश अंसारी ने संयुक्त रूप से बताया कि इस वर्ष का आयोजन भव्य एवं ऐतिहासिक होगा।
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