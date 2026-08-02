6 अगस्त को आएंगे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
ब्रह्मपुर में, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राम सुमिरन सिंह के बक्सर आगमन की तैयारी में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत और कार्यक्रम की समीक्षा की गई। यह कार्यक्रम किसानों के हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया।
ब्रह्मपुर, निज संवाददाता। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राम सुमिरन सिंह के 6 अगस्त को प्रस्तावित बक्सर आगमन की तैयारी को लेकर रविवार को बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत व कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता कर रहे मोर्चा के जिला प्रवक्ता अमन कुमार ओझा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का आगमन जिले के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है। कहा कि यह कार्यक्रम संगठन को अधिक मजबूत करने के साथ-साथ किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बैठक में संगठन विस्तार, किसान हितों से जुड़े विषयों और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अंत में सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक व सफल बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान संतोष ओझा, निर्भय कुमार पांडेय, विश्वामित्र पांडेय, बड़े लाल, मनोरंजन व मनोज पांडेय सहित कई मौजूद रहे। (ब्रह्मपुर से कुंदन ओझा)
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