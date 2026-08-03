माघ मेला 2027 के लिए 100 करोड़ के बजट की पहली किस्त जारी

प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने माघ मेला 2027 के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट मांगा है। इस वर्ष 21 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन के बाद, पहली किस्त के रूप में 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। टेंडर इस महीने निकाले जाएंगे और काम अक्टूबर से शुरू होगा। पूर्व वर्ष के मुकाबले 80 करोड़ रुपये अधिक की मांग की गई है।

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। इस वर्ष माघ मेला में आए 21 करोड़ श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण व शासन ने अगले वर्ष के मेले की अभी से तैयारी शुरू कर दी है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने शासन से 200 करोड़ रुपये का बजट माघ मेला 2027 के लिए मांगा था। शासन ने पहली किस्त के रूप में 100 करोड़ रुपये अभी ही जारी कर दिए हैं, जबकि आगे कार्यों के विवरण के अनुसार राशि अलग से किस्तों में जारी की जाएगी।

श्रद्धालुओं की संख्या श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से संगम तट पर वर्ष 2026 में लगा माघ मेला सबसे बड़ा रहा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अनुसार पूरी मेला अवधि में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हुआ था। जबकि सामान्य अनुमान के अनुसार इस बार लगभग 15 फीसदी अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में मेला प्राधिकरण ने शासन को इस साल बढ़े बजट का प्रस्ताव दिया था। जिस पर सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद पहली किस्त के रूप में 100 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इस राशि से मेला क्षेत्र में शौचालय, अस्थायी सड़कें, संतों व कल्पवासियों के लिए टेंट, बिजली, पेजयल, सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरों का बंदोबस्त किया जाएगा। एसडीएम मेला विवेक शुक्ल ने बताया कि लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। जिससे काम जल्द ही शुरू कराया जाएगा।

काम की प्रक्रिया इसी महीने टेंडर, अक्तूबर से शुरू होगा काम

अफसरों की मानें तो टेंडर इसी महीने निकाला जाएगा। इस बार बाढ़ आती नहीं दिख रही है। ऐसे में अगस्त व सितंबर में टेंडर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जिससे अक्तूबर से काम शुरू करा दिया जाए। प्रत्येक काम को हर हालत में 15 से 31 दिसंबर के बीच पूरा कराया जाएगा। जिससे मेले के दौरान कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।

पिछले बजट की तुलना पिछले वर्ष मिला था 120 करोड़

वर्ष 2026 के माघ मेले के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण को शासन ने 120 करोड़ रुपये का बजट जारी किया था। इस बार लगभग 80 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग शासन से की गई है। इससे सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा।