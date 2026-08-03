Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

माघ मेला 2027 के लिए 100 करोड़ के बजट की पहली किस्त जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने माघ मेला 2027 के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट मांगा है। इस वर्ष 21 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन के बाद, पहली किस्त के रूप में 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। टेंडर इस महीने निकाले जाएंगे और काम अक्टूबर से शुरू होगा। पूर्व वर्ष के मुकाबले 80 करोड़ रुपये अधिक की मांग की गई है।

माघ मेला 2027 के लिए 100 करोड़ के बजट की पहली किस्त जारी

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। इस वर्ष माघ मेला में आए 21 करोड़ श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण व शासन ने अगले वर्ष के मेले की अभी से तैयारी शुरू कर दी है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने शासन से 200 करोड़ रुपये का बजट माघ मेला 2027 के लिए मांगा था। शासन ने पहली किस्त के रूप में 100 करोड़ रुपये अभी ही जारी कर दिए हैं, जबकि आगे कार्यों के विवरण के अनुसार राशि अलग से किस्तों में जारी की जाएगी।

श्रद्धालुओं की संख्या

श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से संगम तट पर वर्ष 2026 में लगा माघ मेला सबसे बड़ा रहा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अनुसार पूरी मेला अवधि में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हुआ था। जबकि सामान्य अनुमान के अनुसार इस बार लगभग 15 फीसदी अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में मेला प्राधिकरण ने शासन को इस साल बढ़े बजट का प्रस्ताव दिया था। जिस पर सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद पहली किस्त के रूप में 100 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इस राशि से मेला क्षेत्र में शौचालय, अस्थायी सड़कें, संतों व कल्पवासियों के लिए टेंट, बिजली, पेजयल, सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरों का बंदोबस्त किया जाएगा। एसडीएम मेला विवेक शुक्ल ने बताया कि लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। जिससे काम जल्द ही शुरू कराया जाएगा।

काम की प्रक्रिया

इसी महीने टेंडर, अक्तूबर से शुरू होगा काम

अफसरों की मानें तो टेंडर इसी महीने निकाला जाएगा। इस बार बाढ़ आती नहीं दिख रही है। ऐसे में अगस्त व सितंबर में टेंडर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जिससे अक्तूबर से काम शुरू करा दिया जाए। प्रत्येक काम को हर हालत में 15 से 31 दिसंबर के बीच पूरा कराया जाएगा। जिससे मेले के दौरान कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।

पिछले बजट की तुलना

पिछले वर्ष मिला था 120 करोड़

वर्ष 2026 के माघ मेले के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण को शासन ने 120 करोड़ रुपये का बजट जारी किया था। इस बार लगभग 80 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग शासन से की गई है। इससे सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

माघ मेला 2027 के लिए कितनी राशि मांगी गई है?
प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने माघ मेला 2027 के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट मांगा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।