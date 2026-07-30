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डीआईजी ने कावंड की तैयारियों की परखी व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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संतकबीरनगर, निज संवाददाता। डीआईजी संजीव त्यागी और एसपी संदीप कुमार मीना ने बुधवार की

डीआईजी ने कावंड की तैयारियों की परखी व्यवस्था

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। डीआईजी संजीव त्यागी और एसपी संदीप कुमार मीना ने बुधवार की शाम को सर्किट हाऊस में मातहतों संग बैठक की। जिसमें आगामी कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान डीआईजी ने कांवड़ यात्रा के दौरान शांति, कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के विस्तृत निर्देश दिए।

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यातायात प्रबंधन और पुलिस तैनाती

उन्होने कांवड़ यात्रा के निर्धारित मार्गों पर यातायात प्रबंधन एवं डायवर्जन प्लान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो साथ ही कांवड़ मार्गों, विश्राम स्थलों एवं प्रमुख मंदिरों/स्थल (जैसे तामेश्वर नाथ मंदिर, बिड़हरघाट) पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती एवं सतर्क निगरानी के निर्देश दिए । कांवड़ यात्रा समितियों एवं डीजे संचालकों के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों व मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। सोशल मीडिया एवं धरातल पर अफवाह फैलाने वाले या शांति व्यवस्था भंग करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। कांवड़ियों एवं आमजन की सहायता के लिए प्रमुख स्थानों पर पुलिस हेल्पडेस्क तथा सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह,समस्त सीओ और एसओ उपस्थित रहे।

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तामेश्वरनाथ धाम का निरीक्षण

डीआईजी ने तामेश्वरनाथ धाम का किया निरीक्षण

डीआईजी संजीव त्यागी और एसपी संदीप कुमार मीना ने बुधवार को ऐतिहासिक बाबा तामेश्वरनाथ धाम का निरीक्षण किया। आगामी सावन मास के मद्देनजर की गई तैयारियों का हाल जाना। तामेश्वरनाथ शिव मन्दिर में आने वाले श्रद्धालओं की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा व भीड़ प्रबन्धन के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जलाभिषेक के लिए लगने वाली लाइन की बैरिकेटिंग व रूट डायवर्जन के बारे में जानकारी ली। मेला स्थल के आसपास सीसीटीवी का निरीक्षण किया। साथ ही मेला आयोजकों व स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों से बातचीत कर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन मार्ग, विश्राम स्थान, भोजन व्यवस्था व बिजली आदि से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर वार्ता की।

अधिकतम सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सी यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई?
कांवड़ यात्रा 2026 के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई।
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