Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

युगदृष्टा थे प्रेमचंद: प्रो. कृष्णनंदन यादव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

युगदृष्टा थे प्रेमचंद: प्रो. कृष्णनंदन यादव गया जी, प्रधान संवाददाता प्रेमचंद विचार मंच ने शुक्रवार

युगदृष्टा थे प्रेमचंद: प्रो. कृष्णनंदन यादव

युगदृष्टा थे प्रेमचंद: प्रो. कृष्णनंदन यादव गया जी, प्रधान संवाददाताप्रेमचंद विचार मंच ने शुक्रवार को हादी हासमी स्कूल में प्रेमचंद की जयंती मनाई। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रो. कृष्ण नंदन यादव ने कहा कि प्रेमचंद कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के साथ-साथ युगदृष्टा थे। लगभग 300 कहानियां, डेढ़ दर्जन उपन्यास, नाटक और निबंध लिखे। उन्होंने अपनी कहानियों से समाज की स्थिति को उजागर किया। प्रो. राम सिहासन सिंह ने कहा कि 20 वीं में विश्व स्तर पर प्रेमचंद महानतम साहित्यकार रहे हैं। इससे पहले सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर मउसद मंजर के अलावा कई अन्य लोगों ने प्रेमचंद की जीवनी पर बातें की।

ये भी पढ़ें:महाविद्यालय में जयंती पर प्रेमचंद के साहित्यिक अवदान पर हुई चर्चा
ये भी पढ़ें:मारवाड़ी कॉलेज में प्रेमचंद जयंती मनाई
ये भी पढ़ें:प्रेमचंद से संवाद में गूंजे उनके साहित्य और पात्रों के सरोकार

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gaya Latest News Gaya News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।