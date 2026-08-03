-प्रलेस, जलेस और जसम की ओर से जयंती पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन -वक्ताओं ने कहा-प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के सपनों व संघर्षों को जुबान दी आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के नागरी प्रचारिणी पुस्तकालय सभागार में प्रलेस, जलेस और जसम की ओर से अमर कथाकार प्रेमचंद की 146वीं जयंती मनाई गई। मौके पर वर्तमान समय और प्रेमचंद विषयक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। अध्यक्षता डॉ मृत्युंजय सिंह, डॉ रवींद्रनाथ राय, जितेंद्र कुमार, चितरंजन भारती व राजाराम प्रियदर्शी के संयुक्त अध्यक्ष मंडल ने की, जबकि संचालन सुमन कुमार सिंह ने किया। अपने वक्तव्य में प्रो. मृत्युंजय सिंह ने कहा कि आज के दौर में प्रेमचंद को पढ़ना एक क्रांतिकारी कदम है।

प्रो. रवींद्रनाथ राय ने कहा कि प्रेमचंद में सच्ची देशभक्ति थी, लेकिन अंध-राष्ट्रवाद की संकीर्ण भावना नहीं थी। जसम के राज्य अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के सपनों व संघर्षों को जुबान दी। कार्यक्रम के आरंभ में कवि नीलांबुज सरोज ने कहा कि प्रेमचंद के साहित्य में उनका क्रमश: वैचारिक विकास दिखाई देता है। वहीं कवि राजाराम प्रियदर्शी ने कहा कि आजकी पीढ़ी के लिए प्रेमचंद की रचनाएं बेहद प्रेरक हैं। पटना से आये कहानीकार चितरंजन भारती ने इस बदलते दौर में पुस्तक संस्कृति पर गहराते संकट पर चिंता जताई। इसी कड़ी में डॉ नवनीत राय ने बताया कि प्रेमचंद किसान-मजदूरों के कालजयी रचनाकार हैं। युवा शिक्षक व समीक्षक सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि आज देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान पर खतरे मंडरा रहे हैं। कवि ओमप्रकाश मिश्र ने कहा कि आज का समय प्रेमचंद के समय से ज्यादा बहुस्तरीय और हिंसक है। प्रो.अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि प्रेमचंद के साहित्य में समाज के गरीब तबकों का जीवन वैविध्य संपूर्णता में दिखाई पड़ता है। दस्तक पत्रिका के संपादक कहानीकार-कवि रामयश 'अविकल' ने कहा कि प्रेमचंद दलित जीवन पर लिखने वालों में वैसे अग्रणी रचनाकर हैं, जिन्होंने सामाजिक विकृतियों का बेबाक चित्रण किया। डॉ लक्ष्मी कुमारी ने प्रेमचंद के स्त्रीवादी दृष्टिकोण से लोगों को परिचित कराया। कवि जनार्दन मिश्र ने प्रेमचंद को जनवादी प्रगतिशील चेतना के सच्चे वाहक के रूप में याद किया। अन्य वक्ताओं में कथाकार डा. सिद्धनाथ सागर व रणधीर राणा ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में युवा रंगकर्मी सूर्यप्रकाश, धनंजय सिंह, अमित मेहता व पटना के साथी रंगकर्मी राजन ने जन-गीतकार विजेंद्र अनिल के गीतों को गाकर गोष्ठी को और सार्थक ऊंचाई प्रदान की, वहीं कवि राकेश ओझा ने अपनी कविता के जरिये अपने मंतव्य को व्यक्त किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ रंगकर्मी कृष्णेंदु, आशुतोष कुमार पांडेय, विक्रांत कुमार, अनिल वर्मा, डब्बू, धनंजय कटकेरा, कवि संतोष श्रेयांश, कवयित्री ममता मिश्रा, बृजभूषण प्रसाद, एके अंजान, कुमार रविंद्र, रविप्रकाश सूरज, विजय मेहता, रामनाथ ठाकुर, शिव कुमार रवि, उमेश कुमार सुमन, साजन राम आदि की उपस्थिति रही। धन्यवाद ज्ञापन रंगकर्मी सूर्य प्रकाश ने किया।