दहेज की मांग पूरी न होने पर गर्भवती को जहर पिलाया
मुरादनगर की हकीमपुरा कॉलोनी में दहेज में 20 लाख रुपये की मांग पूरी न करने पर पति ने गर्भवती पत्नी को जहर पिला दिया। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
मुरादनगर, चंद्रशेखर त्यागी। नगर की हकीमपुरा कॉलोनी में दहेज में बीस लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पति ने गर्भवती को जहर पिला दिया। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिला मेरठ के थाना जानी के गांव धौलड़ी निवासी नाजिया की मुरादनगर की हकीमपुरा कॉलोनी निवासी अबरार से पांच अक्तूबर 2025 को शादी हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही कम दहेज लाने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। काफी समय से दहेज में बीस लाख रुपये लाने की मांग की जा रही थी।
आरोप है कि पांच अगस्त को महिला को जहरीला पदार्थ पिला दिया। महिला सात माह की गर्भवती है। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एसीपी मसूरी सर्किल ने बताया कि तहरीर के आधार पर अबरार, इकबाल, मुरादन, फरमान निवासी हकीमपुरा कॉलोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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