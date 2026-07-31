महिला कैदी ने सदर अस्पताल में बेटी को दिया जन्म, मां-बच्ची दोनों स्वस्थ

हाजीपुर। नगर संवाददाता औद्योगिक थाना क्षेत्र के बरई टोला जेठूई गांव निवासी सजन पासवान की पत्नी गीता देवी को करीब 3:30 महीने पहले पुलिस ने डोरी एक्ट मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिस समय गीता देवी गर्भवती थी। शुक्रवार को अचानक हाजीपुर जेल में बंद महिला कैदी को पेट में अचानक तेजी से दर्द होने लगा। इसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा आनन फानन में महिला को डिलीवरी के लिए सदर अस्पताल में लाया गया। जहां महिला ने बेटी को जन्म दिया। मां और नवजात दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गीता देवी को 11 मई 2026 को डोरी एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। गिरफ्तारी के समय वह गर्भवती थी। प्रसव की तिथि नजदीक आने पर जेल प्रशासन द्वारा पहले भी इलाज के लिए सदर अस्पताल में जांच के लिए लाया जाता था।

डिलीवरी की प्रक्रिया

शुक्रवार की सुबह दर्द होने के बाद जेल प्रशासन के द्वारा महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोपहर करीब 2:30 बजे महिला कैदी ने बेटी को जन्म दिया। इस संबंध में अस्पताल उपाधीक्षक मनीष कुमार रोशन ने बताया कि डिलीवरी के लिए जेल प्रशासन के द्वारा एक महिला कैदी को अस्पताल में लाया गया था। जहां महिला कैदी ने बेटी को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि नवजात का वजन भी सामान्य है और दोनों को विशेष निगरानी में रखा गया है। फिलहाल गीता देवी और नवजात को 24 घंटे तक अस्पताल में ही रखा जाएगा, इसके बाद नियमानुसार उन्हें पुनः जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में जेल सुपरीटेंडेंट रूपक कुमार ने बताया कि औद्योगिक थाना की पुलिस के द्वारा 11 मई 2026 को डोरी एक्ट मामले में गर्भवती महिला को जेल में भेजा गया था। शुक्रवार को महिला को डिलीवरी के लिए सदर अस्पताल में भेजा गया जहां महिला ने बेटी को जन्म दिया। घनश्याम