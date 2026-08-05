Moradabad News: दहेज के लिए गर्भवती विवाहिता को घर से निकाला पति समेत तीन के खिलाफ दर्ज की रिपोर्ट
Moradabad News: दहेज के लिए गर्भवती विवाहिता को घर से मारपीट करके निकाल दिया। इस मामले में दी गई तहरीर पर पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
Moradabad News: दहेज के लिए गर्भवती विवाहिता को घर से मारपीट करके निकाल दिया। इस मामले में दी गई तहरीर पर पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र के गांव मकरंदपुर की संगीता ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी शादी 2 साल पहले नागेंद्र पुत्र अजय पाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति नागेंद्र, जेठानी नेहा,ससुर अजय पाल उसके साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट और गाली गलौज करते थे और दहेज में दो लाख की मांग करते थे। 2 अगस्त की शाम 8 बजे वह घर पर थी तभी दहेज को लेकर ससुराल पक्ष के लोग गाली गलौज करने लगे।
जब उसने मना किया तब सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और मांग पूरी नहीं करने पर घर से निकाल दिया, वह अभी गर्भवती है विवाहिता ने इलाज के लिए पैसे ना देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने विवाहिता की तहरीर के आधार पर आरोपी पति ससुर और जेठानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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