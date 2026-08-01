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सात माह की गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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बिल्सड़ा निवासी सात माह की गर्भवती आरती की फर्रुखाबाद के निजी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत पर परिवार में कोहराम मच गया, और उन्होंने ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, और मामले की जांच शुरू की है।

सात माह की गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत

बेवर, थाना क्षेत्र के ग्राम बिल्सड़ा निवासी सात माह की गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसका इलाज फर्रुखाबाद के निजी चिकित्सालय में चल रहा था। गुरुवार रात उसकी मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्षेत्र के ग्राम बिल्सड़ा निवासी आरती पत्नी पुष्पेंद्र सात माह की गर्भवती थी। उसका इलाज फर्रुखाबाद के निजी चिकित्सालय में चल रहा था। जहां गुरुवार रात उसकी मौत हो गई। विवाहिता की मौत से कोहराम है। आरती को ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई। परिजन आनन-फानन में जिला चिकित्सालय मैनपुरी ले गए।

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जहां से उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। लेकिन ससुरालियों की सलाह पर परिजन फर्रुखाबाद निजी चिकित्सालय ले गए। जहां इलाज के दौरान गुरुवार देर रात 23 वर्षीय आरती ने दम तोड़ दिया। परिवार में कोहराम मच गया। मृतका के 4 वर्षीय पुत्र है। पुलिस ने पति की सूचना पर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुरालियों पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इलाज के दौरान विवाहिता की मौत का मामला संज्ञान में आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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