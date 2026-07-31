अधिक रक्तस्राव से हुई थी गर्भवती की मौत

तालग्राम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक रक्तस्राव को मौत का कारण बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित स्टाफ नर्स के बयान दर्ज कर लिए हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन ने धरना दिया।

तालग्राम, संवाददाता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालग्राम में प्रसव के दौरान गर्भवती की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विभागीय जांच और तेज हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव बताया गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने घटना के प्रत्येक पहलू की पड़ताल शुरू कर दी है।

जांच प्रक्रिया जांच अधिकारी ने संबंधित स्टाफ नर्स के बयान दर्ज कर लिए हैं, जबकि अब मृतका के परिजन से भी पूछताछ कर उनका पक्ष दर्ज किया जाएगा। तालग्राम क्षेत्र के गांव मुंडाला निवासी गर्भवती डॉली की गुरुवार रात सीएचसी में प्रसव के दौरान हालत बिगड़ गई थी। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे लोहिया अस्पताल, फर्रुखाबाद रेफर कर दिया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज परिजन शव को सीएचसी परिसर में रखकर धरने पर बैठ गए थे और ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी।

परिवार का समर्थन मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए थे। शुक्रवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक रक्तस्राव से मौत की पुष्टि होने के बाद नोडल डिप्टी सीएमओ डॉ. इरशाद ने संबंधित स्टाफ नर्स से पूछताछ की। घटना के समय प्रसव की परिस्थितियों, उपचार, चिकित्सकीय निगरानी और रेफर करने में अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी ली गई। जांच टीम अब मृतका के परिजन के बयान दर्ज करेगी। इसके अलावा प्रसव रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर, रेफरल रिकॉर्ड और अन्य चिकित्सकीय अभिलेखों का भी परीक्षण किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग का बयान स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर की जा रही है। यदि किसी स्तर पर चिकित्सकीय लापरवाही या विभागीय चूक सामने आती है तो संबंधित कर्मी के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उधर तालग्राम थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मृतका के परिजन की तहरीर मिलने के बाद रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीएचसी के स्वास्थ्य प्रभारी डॉ. कुमारिल मैत्रेय ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित स्टाफ नर्स को फिलहाल प्रसव कक्ष की ड्यूटी से हटा दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी प्रकार की लापरवाही सिद्ध होती है तो विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।