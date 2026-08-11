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प्रसूता की मौत के मामले में अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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धामपुर में प्रसूता आरती की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर एक निजी अस्पताल के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 27 जून को अस्पताल में भर्ती होने के बाद आरती की डिलीवरी सामान्य तरीके से न कराकर ऑपरेशन किया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और 28 जून को उसकी मौत हो गई।

प्रसूता की मौत के मामले में अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

धामपुर। प्रसूता की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर एक निजी अस्पताल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि निजी अस्पताल में संचालक की लापरवाही की वजह से प्रसूता की मौत हो गई थी। दो माह बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए अस्पताल पर कार्रवाई की है। स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव मुकरपुरी निवासी नितिन कुमार की पत्नी आरती (26) को गत 27 जून को प्रसव के लिए धामपुर के कालागढ़ मार्ग स्थित साईं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल संचालक कुलदीप कुमार ने परिजनों को सामान्य प्रसव का आश्वासन दिया था।

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आरोप है कि बाद में प्रसूता की डिलीवरी सामान्य तरीके से कराने के बजाय ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के करीब एक घंटे बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। उपचार के दौरान 28 जून की तड़के उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद मामला स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया। विभाग की ओर से प्रकरण की जांच कराई गई। जांच के दौरान अस्पताल के संचालन और प्रसूता के उपचार को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। रिपोर्ट में अस्पताल के कथित रूप से अनधिकृत तरीके से संचालित होने का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है चिकित्सक बिना किसी वैध लाइसेंस के अस्पताल का दूसरे चिकित्सकों की डिग्री पर संचालन कर रहा था। चिकित्सक को जांच के जवाब दाखिल करने को कई बार नोटिस जारी किए गए। किंतु चिकित्सक ने विभागीय जांच में कोई सहयोग नहीं किया। सीएमओ के आदेश पर जांच टीम ने चिकित्सक के खिलाफ धामपुर कोतवाली में मुकदमा कायम कराया है। उधर कोतवाल रविंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मामले में जांच कर चिकित्सक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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