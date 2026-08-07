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हैंडपंप पर पानी भरने गई गर्भवती महिला को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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कोखराज के रसूलपुर गिरसा में धर्मेद्र कुमार की पत्नी माया देवी पर हमला हुआ। माया देवी घर के पास हैंडपंप से पानी भरने गई थीं, तभी पड़ोसी शिवलाल ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर शिवलाल ने माया देवी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

हैंडपंप पर पानी भरने गई गर्भवती महिला को पीटा

कोखराज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गिरसा निवासी धर्मेद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार की रात उसकी पत्नी माया देवी घर के समीप लगे हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। वहां पड़ोस का रहने वाला शिवलाल उसे मामूली बात पर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर पिटाई शुरू कर दी। इससे पीड़ित की गर्भवती पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी संतोष शर्मा के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।

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