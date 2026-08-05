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गर्भवती को पीटने पर देवर के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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परियावां के कालाकांकर गांव में नूतन लाल की पत्नी, रुपा देवी, ने आरोप लगाया कि उसका देवर ज्वाला प्रसाद ने उसके साथ मारपीट की। घरेलू विवाद के कारण गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। रुपा देवी गर्भवती हैं और इस घटना के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है।

गर्भवती को पीटने पर देवर के खिलाफ केस

परियावां। नवाबगंज थाना क्षेत्र के कालाकांकर गांव निवासी नूतन लाल की पत्नी रुपा देवी ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसके पति दिल्ली गए हैं वह घर में अकेली रहती है। तीन अगस्त की तीन बजे उसका देवर ज्वाला प्रसाद अचानक उसके घर पहुंचा और गालियां देने लगा। विरोध करने पर उसने पीटने लगा। गर्भवती होने के कारण वह गंभीर घायल हो गई और उसकी तबीयत बिगड़ गई। जाते समय शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता रुपा देवी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी देवर ज्वाला प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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