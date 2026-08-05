गर्भवती को पीटने पर देवर के खिलाफ केस
परियावां के कालाकांकर गांव में नूतन लाल की पत्नी, रुपा देवी, ने आरोप लगाया कि उसका देवर ज्वाला प्रसाद ने उसके साथ मारपीट की। घरेलू विवाद के कारण गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। रुपा देवी गर्भवती हैं और इस घटना के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है।
परियावां। नवाबगंज थाना क्षेत्र के कालाकांकर गांव निवासी नूतन लाल की पत्नी रुपा देवी ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसके पति दिल्ली गए हैं वह घर में अकेली रहती है। तीन अगस्त की तीन बजे उसका देवर ज्वाला प्रसाद अचानक उसके घर पहुंचा और गालियां देने लगा। विरोध करने पर उसने पीटने लगा। गर्भवती होने के कारण वह गंभीर घायल हो गई और उसकी तबीयत बिगड़ गई। जाते समय शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता रुपा देवी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी देवर ज्वाला प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें