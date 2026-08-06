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दहेज की मांग पूरी न होने पर गर्भवती को घर से निकाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने दर्ज कराया मुकदमा मामले की छानबीन में जुटी महिला थाना पुलिस हाथरस, संवाददाता। दहेज की मांग पूरी

दहेज की मांग पूरी न होने पर गर्भवती को घर से निकाला

हाथरस, संवाददाता। दहेज की मांग पूरी न करने पर एक गर्भवती महिला के साथ ससुराल पक्ष ने बेरहमी से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पति सहित छह लोगों के खिलाफ मुमदमा दर्ज कराया है। महिला थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कोतवाली हाथस गेट क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा है कि उसका निकाह 11 अक्टूबर 2025 को मथुरा के थाना गोविंदनगर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। निकाह के बाद वह ससुराल विदा होकर गई और पति का धर्म निभाने लगी।

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इसी दौरान वह गर्भवती भी हो गई। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति शाहरुख शराब पीकर उसके साथ लात-घूसों से मारपीट करने लगा। ससुराल वाले सास चीना, ससुर हारून, जेठ सोनू, ननद रेशमा और कल्लो भी उस पर अतिरिक्त दहेज में आठ लाख रुपये और चार पहिया कार लाने का दबाव बनाने लगे। सभी कहते थे तेरे बाप ने शादी में कुछ नहीं दिया, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक घर में नहीं रहने देंगे वरना जान से मार देंगे। पीड़िता ने बताया कि ससुराल वाले उसे कई-कई दिन भूखा-प्यासा रखते थे। शराब के नशे में पति चाकू से हमला करता और चोट लगने पर वीडियो भी बनाता था। इस संबंध में उसने बहन संजना और माता-पिता को जानकारी दी, जिन्होंने ससुराल वालों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वे दहेज की मांग पर अड़े रहे। पीड़िता के अनुसार 10 फरवरी 2026 को सभी आरोपियों ने एकराय होकर उसके साथ लात-घूसों से मारपीट की, उसका स्त्रीधन अपने कब्जे में कर लिया और सिर्फ पहने हुए कपड़ों में एक गाड़ी में बैठाकर शाम मायके लाकर गली के बाहर सड़क पर धक्का देकर गिरा दिया। जाते समय धमकी दी कि दहेज लेकर ही आना, वरना जान से मार देंगे।-

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