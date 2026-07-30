गर्भवती पत्नी को छोड़ दूसरी शादी करने का आरोप
इंदिरापुरम की एक महिला ने अपने पति पर दूसरी शादी करने और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता गर्भवती है और उसका पति उसे छोड़कर चला गया। विवाह के बाद से ही पति ने महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक वह गर्भवती हैं और उन्हें छोड़कर पति ने दूसरी शादी कर ली। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मकनपुर निवासी काजल ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2024 में उसकी विकास ओझा के साथ कोर्ट मैरिज हुई थी। शादी के बाद से ही विकास उसके साथ मारपीट करता आ रहा है। काजल के अनुसार फिलहाल वह छह माह की गर्भवती है। आरोप है कि पति विकास उसे छोड़कर चला गया। बाद में उसे पता चला कि विकास का एक युवती से अफेयर चल रहा था और उसने उक्त युवती से शादी कर ली है।
काजल के अनुसार उसने विरोध किया तो विकास ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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