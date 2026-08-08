पति पर कोर्ट परिसर में मारपीट कर पुत्री को छीन ले जाने का आरोप, केस दर्ज
पंतनगर। क्षेत्र की एक गर्भवती महिला ने अपने पति और उसके साथियों पर कोर्ट परिसर में मारपीट कर तीन साल की पुत्री को छीन ले जाने का आरोप लगाया है। मामले
पंतनगर। क्षेत्र की एक गर्भवती महिला ने पति और उसके साथियों पर कोर्ट परिसर में मारपीट कर तीन वर्षीय पुत्री को जबरन छीनकर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति समेत सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केलाखेड़ा के ग्राम बाजेवाला निवासी बलविंदर कौर ने तहरीर में बताया कि उसका विवाह गदरपुर के कुशालपुर निवासी सुखदेव सिंह से हुआ था। उनकी दो पुत्रियां हैं। वह वर्तमान में आठ माह की गर्भवती भी हैं। आरोप है कि उसके पति ने उसकी सहमति के बिना पूजा कौर से दूसरा विवाह कर लिया है।
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