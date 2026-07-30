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युवक के आत्महत्या में आरोपी युवती गई जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में प्रकाश धुरिया की आत्महत्या के मामले में उसे ब्लैकमेल करने वाली युवती जेल चली गई है। प्रकाश ने आत्महत्या से पहले युवती पर शादी या पैसे देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने युवती और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है।

युवक के आत्महत्या में आरोपी युवती गई जेल
युवक के आत्महत्या में आरोपी युवती गई जेल

प्रयागराज, संवाददाता। अल्लापुर निवासी प्रकाश धुरिया की आत्महत्या मामले में उसे ब्लैकमेल करने की आरोपी युवती बुधवार को जेल चली गई। नैनी निवासी युवती और उसके भाई के खिलाफ प्रकाश को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज है।जार्जटाउन थानाक्षेत्र में सर्वोदय नगर निवासी 38 वर्षीय प्रकाश एक निजी वाहन कंपनी में नौकरी करता था। इसी दौरान उसकी जान-पहचान मामा-भांजा तालाब निवासी एक युवती से हो गई। निकटता बढ़ी तो प्रकाश ने उसकी अपने यहां नौकरी लगवा दी। दोनों के संबंधों की जानकारी प्रकाश की पत्नी क्षमा को हुई तो उसने विरोध किया। इसके चलते प्रकाश ने युवती से दूरी बना ली और उसे नौकरी से भी हटा दिया गया।

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आरोप है कि नाराज युवती ने प्रकाश पर शादी करने या तीस लाख रुपये देने का दबाव बनाने लगी और शर्त न मानने पर दुष्कर्म का मुकदमा लिखाने की धमकी दी। कुछ दिन पूर्व उसने पुलिस को तहरीर भी दे दी। युवती ने क्षमा पर भी प्रकाश को तलाक देने का दबाव बनाया था। युवती से बातचीत कर प्रकाश ने मामले को सुलझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। तंग आकर उसने बुधवार को फांसी लगाकर जान दे दी। प्रकाश के सुसाइड नोट और उसके भाई प्रभात की तहरीर पर जार्जटाउन थाने में युवती और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्जकर पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया। उसके भाई की तलाश की जा रही है।

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