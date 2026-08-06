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शाहगंज तिहरे हत्याकांड का आरोपी मूकबधिर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में दो दिन पहले मूकबधिर दंपती और एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी भी मूकबधिर है और मुठभेड़ में घायल हुआ है। पुलिस हत्या की वजह और अन्य जानकारी जुटा रही है।

शाहगंज तिहरे हत्याकांड का आरोपी मूकबधिर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार
शाहगंज तिहरे हत्याकांड का आरोपी मूकबधिर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। शाहगंज के गढ़ीकला मोहल्ले में दो दिन पहले मूकबधिक दंपती और एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बुधवार की देर रात बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्य के आधार पर हत्यारोपी की पहचान कर भगवतपुर रेलवे अंडरपास के समीप मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, हत्यारोपी भी मूकबधिर है। मुठभेड़ के दौरान दोनों पैर में गोली लगने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, पुलिस को हत्या की मुख्य वजह और आरोपी के नाम पता की जानकारी लेने में जुटी है।गढ़ीकला मोहल्ले में मंगलवार की सुबह किराए के कमरे में मूकबधिर दंपती और एक महिला की रक्तरंजित लाश मिला था।

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान की। पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुटी थी। इसी बीच बुधवार की देर रात मुखबिर की सूचना पर आरोपी को एयरपोर्ट थानाक्षेत्र के भगवतपुर रेलवे अंडरपास के समीप घेराबंदी की। पुलिस टीम को देख आरोपी फायरिंग करते हुए भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल होने के बाद आरोपी गिर गया। आरोपी के पास एक तमंचा, दो जिन्दा और चार मोबाइल बरामद की गई है। एसीपी कोतवाली रवि गुप्ता ने बताया कि घायल हत्यारोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान करने के साथ ही हत्या की मुख्य वजह की पड़ताल की जा रही है।

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