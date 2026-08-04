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राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रयागराज को दो स्वर्ण समेत पांच पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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केडी सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में 42वीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रयागराज के खिलाड़ियों ने पांच पदक जीते। सौर्य प्रताप और आदर्श चौरसिया ने स्वर्ण पदक, शिरीन भट्ट ने रजत पदक और समृद्धि चौधरी व आर्यन चौरसिया ने कांस्य पदक जीते।

राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रयागराज को दो स्वर्ण समेत पांच पदक
राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रयागराज को दो स्वर्ण समेत पांच पदक

केडी सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में आयोजित 42वीं सब-जूनियर, 10वीं कैडेट, 44वीं जूनियर, 43वीं सीनियर क्योरुगी तथा 10वीं राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रयागराज के खिलाड़ियों ने पांच पदक अपने नाम किए। सौर्य प्रताप विश्वकर्मा ने अंडर-25 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक, आदर्श चौरसिया ने अंडर-45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक, शिरीन भट्ट ने अंडर-73 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। समृद्धि चौधरी ने अंडर-38 किलोग्राम तथा आर्यन चौरसिया ने अंडर-48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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