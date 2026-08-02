संगमनगरी में पांच जगहों पर बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन
प्रयागराज में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को देखते हुए, प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर में पांच ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। ये स्टेशन प्रमुख ट्रैफ़िक मार्गों पर स्थित होंगे, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को राहत मिलेगी। यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत संचालित होगी।
प्रयागराज। संगमनगरी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब संगमनगरी में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी हो गई है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर में पांच प्रमुख स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। पांच चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जमीन भी चिह्नित कर ली गई है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने राणा प्रताप चौराहा, सिविल लाइंस मल्टी लेवल पार्किंग, दयानंद मार्ग, आजाद पार्क गेट नंबर तीन के सामने और नैनी में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्थानों का चयन शहर के प्रमुख यातायात मार्गों और इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है।
चार्जिंग स्टेशन शुरू होने के बाद इलेक्ट्रिक कार, बाइक और अन्य ईवी चालकों को बीच रास्ते बैटरी खत्म होने की चिंता से काफी हद तक राहत मिलेगी।यह परियोजना प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधीन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित की जाएगी। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड के परियोजना अधिकारी नीरज गुप्ता के अनुसार चार्जिंग स्टेशन के निर्माण व संचालन के लिए निविदा निकाली गई है। अधिकारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन का सबसे अधिक लाभ बाहर से आने वाले वाहनों को मिलेगा। चार्जिंग से होने वाली आय का हिस्सा प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भी मिलेगा।
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