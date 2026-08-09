हर पंचायत को देना होगा पांच साल का प्रोफाइल
प्रयागराज में सभी 1540 ग्राम पंचायतों को अपने पिछले पांच वर्षों का प्रोफाइल तैयार करने के लिए कहा गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सड़क, और रोजगार समेत विभिन्न सुविधाओं की जरूरतों का ब्योरा होगा। महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
प्रयागराज। जिले की सभी 1540 ग्राम पंचायतों को अब अपना पांच वर्ष का प्रोफाइल तैयार करना होगा। शासन के निर्देश पर पंचायतवार जरूरतों और विकास की स्थिति का विस्तृत ब्योरा जुटाया जाएगा। इसमें यह जानकारी शामिल होगी कि पिछले पांच वर्षों में ग्राम पंचायत में किन क्षेत्रों में सबसे अधिक जरूरत महसूस हुई और किन वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाओं की आवश्यकता रही। जिला पंचायत राज अधिकारी रवि शंकर द्विवेदी ने बताया कि पंचायतों से संबंधित विवरण निर्धारित पोर्टल पर अपडेट किए जाएंगे। इसके लिए ग्राम पंचायतवार जानकारी जुटाई जाएगी। प्रोफाइल में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सड़क, रोजगार समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी जरूरतों का ब्योरा शामिल किया जाएगा।
पंचायतों में रहने वाले विभिन्न वर्गों की जरूरतों का भी आकलन किया जाएगा। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों से जुड़ी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की समस्याओं और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी जुटाई जाएगी। पंचायतों से प्राप्त पांच वर्ष के प्रोफाइल के आधार पर गांवों की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने में मदद मिलेगी। इससे पंचायत स्तर पर योजनाओं का बेहतर तरीके से चयन और क्रियान्वयन किया जा सकेगा। विभाग का प्रयास है कि वास्तविक जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों की योजना तैयार हो और उसका लाभ संबंधित वर्गों तक पहुंचाया जा सके।
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