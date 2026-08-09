Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हर पंचायत को देना होगा पांच साल का प्रोफाइल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

प्रयागराज में सभी 1540 ग्राम पंचायतों को अपने पिछले पांच वर्षों का प्रोफाइल तैयार करने के लिए कहा गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सड़क, और रोजगार समेत विभिन्न सुविधाओं की जरूरतों का ब्योरा होगा। महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

हर पंचायत को देना होगा पांच साल का प्रोफाइल

प्रयागराज। जिले की सभी 1540 ग्राम पंचायतों को अब अपना पांच वर्ष का प्रोफाइल तैयार करना होगा। शासन के निर्देश पर पंचायतवार जरूरतों और विकास की स्थिति का विस्तृत ब्योरा जुटाया जाएगा। इसमें यह जानकारी शामिल होगी कि पिछले पांच वर्षों में ग्राम पंचायत में किन क्षेत्रों में सबसे अधिक जरूरत महसूस हुई और किन वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाओं की आवश्यकता रही। जिला पंचायत राज अधिकारी रवि शंकर द्विवेदी ने बताया कि पंचायतों से संबंधित विवरण निर्धारित पोर्टल पर अपडेट किए जाएंगे। इसके लिए ग्राम पंचायतवार जानकारी जुटाई जाएगी। प्रोफाइल में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सड़क, रोजगार समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी जरूरतों का ब्योरा शामिल किया जाएगा।

पंचायतों में रहने वाले विभिन्न वर्गों की जरूरतों का भी आकलन किया जाएगा। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों से जुड़ी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की समस्याओं और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी जुटाई जाएगी। पंचायतों से प्राप्त पांच वर्ष के प्रोफाइल के आधार पर गांवों की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने में मदद मिलेगी। इससे पंचायत स्तर पर योजनाओं का बेहतर तरीके से चयन और क्रियान्वयन किया जा सकेगा। विभाग का प्रयास है कि वास्तविक जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों की योजना तैयार हो और उसका लाभ संबंधित वर्गों तक पहुंचाया जा सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।