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गोशालाओं की व्यवस्थाओं पर मांगी रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य कुलजीत सिंह ने कृषि अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विभिन्न कृषि योजनाओं की प्रगति, खाद-बीज की उपलब्धता, सिंचाई के उपाय और वृक्षारोपण अभियान पर चर्चा की गई। कुलजीत सिंह ने किसानों के लिए योजनाओं को बेहतर बनाने और समय पर पशुओं के टीकाकरण पर जोर दिया।

गोशालाओं की व्यवस्थाओं पर मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज, संवाददाता। कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य कुलजीत सिंह ने बुधवार को सर्किट हाउस में कृषि अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने किसानों के हित में संचालित योजनाओं की प्रगति, खाद-बीज की उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था और वृक्षारोपण अभियान की जानकारी ली। बैठक में उप कृषि निदेशक पवन कुमार विश्वकर्मा से खेत तालाब योजना की प्रगति रिपोर्ट तलब की गई। डीडी ने बताया कि जिले में अब तक कोरांव क्षेत्र में योजना के तहत एक खेत तालाब विकसित किया गया है। इस पर कुलजीत सिंह ने योजना को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ शिवनाथ यादव से गोशालाओं में पशुओं के टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने सभी गोवंश का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

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