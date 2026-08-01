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इस बार 51 दिन का होगा माघ मेला, तारीखों का ऐलान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में माघ मेला 51 दिनों का होगा, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी को मकर संक्रांति से होगी। इसमें 22 जनवरी से कल्पवास, 6 फरवरी को मौनी अमावस्या और 20 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व शामिल है। प्रशासन सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर शुरू करने का निर्देश दे चुका है।

इस बार 51 दिन का होगा माघ मेला, तारीखों का ऐलान
इस बार 51 दिन का होगा माघ मेला, तारीखों का ऐलान

प्रयागराज प्रमुख संवाददाता संगम की रेती पर लगने वाला अगला माघ मेला 51 दिनों का होगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने इसकी तारीखों का ऐलान कर सभी विभागों को भेज दिया है। जिससे सभी जगह इसकी तैयारी समय रहते शुरू कर दी जाए।पहला स्नान पर्व 15 जनवरी को मकर संक्रांति से शुरू होगा। जबकि 22 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ संगम की रेती पर एक महीने का कल्पवास शुरू हो जाएगा। छह फरवरी शनिवार को सबसे बड़ा मौनी अमावस्या का स्नान पर्व होगा। 11 फरवरी गुरुवार को बसंत पंचमी का स्नान पर्व होगा। 20 फरवरी शनिवार को माघी पूर्णिमा और छह मार्च शनिवार को महाशिवरात्रि के साथ माघ मेले का समापन होगा।

एसडीएम माघ मेला की ओर से इसका पत्र मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, रेलवे, रोडवेज आदि सभी विभागों को भेजकर प्रमुख स्नान पर्वों की तारीख के बारे में विस्तार से जानकारी दे दी गई है। मेलाधिकारी ऋषिराज ने बताया कि अभी तारीखों को निकालने के साथ ही अब टेंडर की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया है। इस बार बाढ़ की स्थिति का आंकलन करने के बाद यह तय किया गया है कि जरूरी सामानों के लिए टेंडर अभी से जारी कर दिया जाए। जिससे सितंबर के बीतते ही काम को शुरू कराया जा सके। पिछले वर्ष बाढ़ के इंतजार के कारण कुछ काम विलंब से हुए थे। इस बार विलंब नहीं होना है।

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