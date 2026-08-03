पांच साल से पुराने राजस्व वादों के निस्तारण में प्रयागराज अव्वल
प्रयागराज ने पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। तीन महीनों के अभियान में 47 हजार वादों का निस्तारण किया गया। अधिकारियों ने समस्या को मौके पर पहुंचकर सुलझाने का प्रयास किया और अब नए मामलों के समयबद्ध निस्तारण का लक्ष्य है।
प्रयागराज। पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में प्रयागराज ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। बीते तीन महीनों के दौरान जिले की सभी तहसीलों और मंडलायुक्त कार्यालय में विशेष अभियान चलाकर करीब 47 हजार पुराने राजस्व वादों का निस्तारण किया गया। इतनी कम अवधि में पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों के निस्तारण का रिकॉर्ड प्रदेश के किसी अन्य जिले में नहीं बन सका है। अभियान के तहत केवल मंडलायुक्त कार्यालय में ही लगभग डेढ़ महीने के भीतर चार हजार से अधिक पुराने वादों का निस्तारण किया गया।
भविष्य की योजना
राजस्व विभाग के अनुसार, अब लक्ष्य यह है कि नए मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी वाद वर्षों तक लंबित न रहने पाए। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग, जवाबदेही तय करने और आवश्यकतानुसार विशेष अभियान चलाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल का कहना है कि तमाम जगह पर मामलों का तेजी के साथ निस्तारण किया जा रहा है, जिन तहसीलों में कुछेक मामला बचा है, उसका भी निस्तारण तेजी के साथ किया जा रहा है।
FAQs
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें