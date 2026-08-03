खेल समाचार

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By Hindustan | Bureau
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प्रयागराज के रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के छात्र प्रशांत वर्मा का चयन जापान में होने वाले इंटरनेशनल हाई स्कूल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप-2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। प्रशांत ने हाल ही में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीते हैं और जापान की प्रतियोगिता के लिए विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं।

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फोटो : रानी रेवती देवी के छात्र प्रशांत वर्मा जापान में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

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चयन की सूचना

प्रयागराज। रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, प्रयागराज के छात्र प्रशांत वर्मा का चयन जापान में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल हाई स्कूल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप-2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। यह प्रतियोगिता आठ से 12 अगस्त तक जापान के फुकुचियामा सिटी में आयोजित होगी।

प्रतिभा का प्रदर्शन

प्रशांत ने हाल ही में श्रीनगर में आयोजित तीसरी नॉर्थ जोन नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में मेंस टीम और मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया था। इससे पहले वह भारतीय अंडर-21 टीम के साथ एशियन जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्तमान में वह अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विशेष प्रशिक्षण लेकर जापान में होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं।

तैराकी से जुड़ी जानकारी

तैराकी कोच व लाइफगार्ड के पदों के लिए ट्रायल कल

प्रयागराज। जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति, प्रयागराज ने जॉर्जटाउन स्थित तरणताल के संचालन के लिए एक तैराकी प्रशिक्षक (पुरुष) एवं एक महिला लाइफगार्ड की दो माह तक के लिए पारिश्रमिक आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। इच्छुक अभ्यर्थी पांच अगस्त को अपराह्न तीन बजे तक आवश्यक अभिलेखों सहित तरणताल, जॉर्जटाउन में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्ति के बाद उसी दिन ट्रायल एवं साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।

अधिक जानकारियाँ

प्रशांत वर्मा का चयन किस प्रतियोगिता के लिए हुआ है?
प्रशांत वर्मा का चयन जापान में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल हाई स्कूल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप-2026 के लिए हुआ है।

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