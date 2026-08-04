प्रशांत किशोर की जीत पर समर्थकों ने बांटी मिठाई
शिवसागर में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत से समर्थकों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने इसे जनभावनाओं की विजय बताया और कहा कि यह युवाओं की जीत है। लोगों ने शिक्षा, बेरोजगारी, कृषि और विकास जैसे मुद्दों पर अपने समर्थन का इजहार किया।
शिवसागर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत पर शिवसागर बाजार में समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और जीत को जनभावनाओं की विजय बताया। इस दौरान बंटी चौबे सहित कई समर्थक मौजूद रहे। कहा कि यह युवाओं की जीत व अपराधी प्रवृत्ति की राजनीति की हार है। कहा कि जनता ने शिक्षा, बेरोजगारी, कृषि और विकास जैसे मुद्दों पर अपना समर्थन दिया है। मौके पर लोहा पासवान, नेता सिंह, सतेंद्र नारायण सिंह, मनु यादव, मनीष चौबे, रोहित यादव, कुश दूबे, अंगद पांडेय, सत्यम चौबे, कृष्णा बिंद, रविरंजन बिंद आदि उपस्थित रहे।
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