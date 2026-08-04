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प्रशांत किशोर की जीत से बदलेगी राजनीति की दिशा: जयराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद के विधायक जयराम कुमार महतो ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जीत राजनीति की दिशा बदलने वाली है और छोटी पार्टियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रशांत किशोर ने जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ा और इसका परिणाम सफलता में बदल दिया।

प्रशांत किशोर की जीत से बदलेगी राजनीति की दिशा: जयराम

धनबाद। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के प्रशांत किशोर की जीत पर उन्हें बधाई दी है। कहा है कि प्रशांत किशोर की जीत राजनीति की दिशा बदलेगी। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जमीनी सवालों और मुद्दों के साथ मुखरता से चुनाव लड़े और इसे सफल नतीजे में बदलकर दिखाया। छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों को भी इस जीत से भरोसा बढ़ा है और बांकीपुर के नतीजे के संकेत साफ हैं कि जनता अब चेहरे को पहचानने के साथ दल के संघर्ष को साथ देना पसंद करती है।

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उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने अपनी क्षमता को साबित किया है।

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