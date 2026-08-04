सहरसा: जन सुराज कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी
महिषी प्रखंड के जन सुराज कार्यकर्ताओं ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर खुशी व्यक्त की। कार्यकर्ताओं ने इसे जनसमर्थन और सकारात्मक राजनीति की जीत बताया। उन्होंने प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में बेहतर राजनीतिक विकल्प के विकास की उम्मीद जताई।
महिषी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत पर महिषी प्रखंड के जन सुराज कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने इसे जनसमर्थन और सकारात्मक राजनीति की जीत बताया। बधाई देने वालों में प्रियंका झा, रहबरे इस्लाम, पन्नालाल साह, फिरोज आलम, सुमन ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। उन्होंने प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में बेहतर राजनीतिक विकल्प मजबूत होने की उम्मीद भी जताई।
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