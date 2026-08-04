उपचुनाव: जनसुराज की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह
बाजपट्टी में बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जीत हुई। यह जीत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का अवसर बनी, जिन्होंने मिठाई बांटी और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। प्रवीण कुमार गुड्डू ने इसे बिहार की जनता की जीत बताया, जो बदलाव और विकास के पक्ष में वोट दे रही है।
बाजपट्टी। बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जीत की खबर मिलते ही क्षेत्र के जनसुराज कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। जनसुराज के जिला उपाध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य प्रवीण कुमार गुड्डू ने अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जीत का स्वागत किया और इसे जनता के विश्वास की जीत बताया। प्रवीण कुमार गुड्डू ने कहा कि यह जीत सिर्फ किसी एक उम्मीदवार की नहीं, बल्कि बिहार की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि राज्य में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और जनसुराज की नीतियों तथा विचारों पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने विकास, पारदर्शिता और बेहतर व्यवस्था के पक्ष में अपना मत दिया है। इस जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हैं। आने वाले दिनों में संगठन को और मजबूत करने की प्रेरणा मिलेगी। जीत की खुशी में देर तक कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल बना रहा।
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