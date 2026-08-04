उपचुनाव: जनसुराज की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह

बाजपट्टी। बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जीत की खबर मिलते ही क्षेत्र के जनसुराज कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। जनसुराज के जिला उपाध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य प्रवीण कुमार गुड्डू ने अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जीत का स्वागत किया और इसे जनता के विश्वास की जीत बताया। प्रवीण कुमार गुड्डू ने कहा कि यह जीत सिर्फ किसी एक उम्मीदवार की नहीं, बल्कि बिहार की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि राज्य में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और जनसुराज की नीतियों तथा विचारों पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।